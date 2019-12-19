Vivo объявила о 50% скидках на смартфоны
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Новости

Vivo объявила о 50% скидках на смартфоны

В официальном интернет-магазине Vivo стартовала распродажа на популярные смартфоны компании. Также при покупках, компания обещает щедрые подарки и скидки.

Например, бюджетный vivo V17 Neo можно приобрести за 17 990 рублей (вместо 19 990 рублей). Также при покупке каждому обещают скидку 50% на vivo Y91C. Кроме того, в подарок можно получить фитнес-браслет.

За приобретение флагманского смартфона Vivo NEX 3 дарят беспроводную гарнитуру BANG & OLUFSEN ценой в 27 тысяч рублей.

  • Snimok Ekrana 2019 12 19 V 18.06.30

Акция в интернет-магазине Vivo продлится до 13 января 2020 года.

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