Vivo выпустит новый планшет iQOO Pad

Ранее распространялись слухи о скором релизе первого планшета iQOO и сегодня Vivo запустила промо-кампанию нового устройства. Планшет получил простое название iQOO Pad и судя по дизайну, представляет собой логичное продолжение Vivo Pad 2.

В первом видеотизере планшет демонстрируется со всеми своими особенностями: металлические плоские грани и двойная камера в шайбовидном блоке. В соответствии с предыдущими слухами, новинка оснащена чипсетом MediaTek Dimensity 9000+, а компания озвучила параметры экрана в отдельном постере.

iQOO Pad получит 12,1-дюймовую IPS-панель с обновлением 144 Гц и разрешением 2,8K. Обещаются 10-битные цвета, поддержка HDR10 и яркость до 600 нит.

Официальный анонс iQOO Pad состоится 23 мая в рамках мероприятия, посвященного запуску серии iQOO Neo 8.