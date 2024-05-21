Vivo готовит более доступную модель X Fold 3 Pro

18 июня в Китае пройдет «Фестиваль покупок 618», в рамках которого множество брендов представят свои новые смартфоны. В этом году нас ждут как минимум iQOO Neo 9S Pro, серия Oppo Reno 12 и линейка Honor 200. Также в рамках акции дебютирует «бюджетный» вариант Vivo X Fold 3 Pro, цена которого составит не 1380-1520 долларов, а около 970 из-за облегченной комплектации.

По словам Хуанг Тано, вице-президента Vivo, с момента релиза Vivo X Fold 3 Pro, смартфон занял 39% рынка и переманил к себе пользователей Apple. Сейчас же у него больше 70% рекомендации и самая высокая популярность в серии X за несколько лет. Так что компания решила запустить новую облегченную версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней. Процессор должен остаться все тем же — Snapdragon 8 Gen 3.