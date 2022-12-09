Виртуальные номера Telegram подорожают с 13 декабря

Сегодня на маркетплейсе юзернеймов и номеров Fragment появилось сообщение, что на следующей неделе произойдёт повышение цен на виртуальные номера.

Начиная с 13 декабря, стоимость будет повышаться на 1 TON через каждые три часа, пока не дойдёт до 99 TON (около 11 тысяч рублей по актуальному курсу). После чего он будет удалён из продажи, а приобрести его можно будет только через аукцион на Fragment. Сейчас такой номер можно приобрести всего за 9 TON (~ 1 тыс. рублей).

Недавно представленные виртуальные номера доступны в формате +888. С их помощью можно будет только зарегистрироваться в Telegram, а вот принимать сообщения и звонки никак не получится.