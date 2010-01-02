Видеокарта Radeon RX 6800 XT получит 12 ГБ ОЗУ

Зарубежные издания начали делиться данными о будущих видеокартах Radeon RX 6900XT, RX 6800 XT и RX 6700 XT. Хотя они не представлены официально, но их основные спецификации уже известны.

Так, старшая модель получит 16 ГБ памяти с шиной на 256 бит, 5120 потоковых процессоров в GPU, частоту в 1500 МГц и теплопакет в 300 Вт.

У Radeon RX 6800 XT будет 12 ГБ vRAM, шина на 192 разряда, 3840 потоковых процессоров и частота в 1500 МГц. Теплопакет составит 200 Вт.

Младшая же модель получит лишь 6 ГБ памяти со 192 разрядами шины, 2560 потоковых процессоров, неизменную частоту в 1500 МГц и TDP в 150 Вт. Ориентировочные цены на видеокарты пока не сообщаются.