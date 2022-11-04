ASUS показала свои варианты видеокарт Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX

Вслед за анонсом новых карт AMD компания ASUS представила нереференсные видеокарты Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX. Из выпустят в серии TUF Gaming.

Эти карты занимают три слота и имеют три 8-контактных разъёма питания вместо двух у эталонных версий. У них есть поддержка DisplayPort 2.1.

Касаемо же характеристик, ASUS TUF RX 7900 XTX получит 12 288 ядер и 24 ГБ памяти GDDR6, а RX 7900XT — 10 752 ядра и 20 ГБ памяти. Цены пока не названы, скорее всего, они будут близки к эталонным.

Выход карт Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX от ASUS ожидается в декабре.