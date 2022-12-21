Появились первые изображения «толстой» видеокарты Nvidia Titan RTX Ada

NVIDIA пока что не анонсировала самую мощную видеокарту Titan серии RTX 40. Неясно, выйдет ли она вообще, но в сети появились первые изображения, которые демонстрируют её возможный внешний вид. Если это не подделка, карта будет очень толстой.

Данные опубликовал YouTube-канал Moore’s Law is Dead. Судя по изображениям, новинка займёт сразу 4 лота (RTX 4090 занимает 2,5).

За питание отвечают два порта по 16 пинов в каждом, а графический процессор, по слухам, получит 18176 ядер CUDA. Также ожидается 48 ГБ памяти GDDR6X и пропускная способность в 24 Гбит/с.

Пока достоверно неизвестно выйдет ли такая карта и сколько она будет стоить.