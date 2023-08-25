Видео: Xiaomi 13T распаковали до презентации

В ближайшее время должна состоятся презентация смартфонов Xiaomi 13T и 13Т Pro. Известно, что старшая модель станет копией Redmi K60 Extreme Edition, но предложит лучшей набор камер, а вот какие характеристики получит младшая модификация, информации было немного до сегодняшнего дня.

Автор YouTube-канала Eufracio López 502 где-то раздобыл Xiaomi 13T и распаковал его на видео, перечислив ключевые технические характеристики. Из ролика мы узнали, что смартфон получил дизайн Redmi K60 EE, но иную платформу — субфлагманский чип Dimensity 8200 Ultra, вместо флагманского Dimensity 9200 Plus.

В остальном, Xiaomi 13T оснащён, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплеем с разрешением 2712 x 1220 точек и частотой обновления 144 Гц. Объём памяти в конкретной модели составляет 12 Гб ОЗУ и 256 Гб ПЗУ. Аккумулятор получил ёмкость 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт. Есть влагозащита по стандарту IP68.

Основных блок камер оснащён тремя сенсорами, из которых: главный на 50-мегапикселей Sony IMX707 с диафрагмой f/1.9 и оптической стабилизацией, ширик на 8 Мп и макро-заглушка на 2 Мп. Сёлфи-камера на 2 Мп. Стоит отметить, что в отличие от Xiaomi 13Т Pro, у младшей модели нет логотипа Leica. Из коробки смартфон работает под управлением ОС Android 13 с оболочкой MIUI 14.0.1.

Презентация Xiaomi 13T и 13Т Pro может состояться 1 сентября.