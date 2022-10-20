В Windows 11 появится Android 13

Компания Microsoft готовит появление Android 13 в Windows 11. Официально об этом не объявляли, но, судя по дорожной карте на GitHub, работа уже идёт. Суть в том, что в Windows 11 используется подсистема Android (Windows Subsystem for Android, WSA), которую и обновят до последней версии.

Помимо этого, в подсистеме появится режим «картинка-в-картинке», обмен файлами между Windows Subsystem for Android и Windows 11, поддержка локальной сети и так далее. Однако пока никаких точных сроков не сообщается.

Отметим, что WSA изначально была построена на Android 11, но в мае вышло обновление, которое добавило поддержку версии Android 12.1.

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