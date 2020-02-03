В Windows 10 упростили работу с драйверами

Microsoft частенько ругают за некачественные обновления, в результате которых работоспособность ПК снижается, если полностью не прекращается. Видимо поэтому руководители и разработчики решили кардинально изменить подход к выкату обновлений на платформе Windows 10. Сейчас производителям аппаратных решений стала доступна возможность в более легком варианте публиковать на портале драйвера.

В результате этого разработчики Microsoft получат больше времени для обнаружения возможных проблем в работе с оборудованием и быстро их устранить, причем сделать это до масштабного развертывания. Именно поэтому в Windows Update существует отдельный пункт «Дополнительные обновления». Здесь мы можем найти все доступные версии драйверов для ручной установки.

Заметим, что система и без этого будет устанавливать обновления, но у пользователей появится больше возможностей для их выбора. Это будет полезно, если на устройстве установлено специфическое оборудование. Также всем будет доступна информация, описывающая, что именно будет содержаться в обновлениях для платформы. То ли это будут драйвера или обновления, не связанные с безопасностью.

Однако, если сейчас пункта «Дополнительные обновления» нет, не стоит пугаться, так как для этого нужно время. Сотрудники Microsoft уверяют, что это может состояться как через несколько часов, так и через пару дней.