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Новости

В Windows 10 обновляют панель задач — виджеты возвращаются

Компания Microsoft обновила панель задач своей операционной системы Windows 10, добавив туда поддержку виджетов. Обновление появится в массовом масштабе уже в мае.

Суть в том, что разработчики добавили в панель задач значок, при клике по которому можно будет посмотреть погоду, а также новости. Сам значок будет выводить данные о температуре, облачности и так далее. А новостной блок появится при нажатии на виджет.

Как отмечается, пользователи смогут выбрать нужную тематику новостей и отключить то, что им не интересно. При этом подбором новостей будет заниматься ИИ, который предложит контент из более чем 4500 источников. При желании это всё можно будет отключить.

Похоже, что это обновление появится в рамках обычного апдейта, а не повышения версии системы.

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Источник:
Mydrivers
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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