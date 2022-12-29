В WhatsApp мошенники рассылают сообщения о розыгрыше алкоголя

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили волну скам-рассылок, которые подаются под видом под видом розыгрыша алкоголя к праздникам. Сообщения идут через WhatsApp, а жертве предлагают якобы участие в розыгрыше.

Для участия надо ответить на несколько простых вопросов, а затем разослать ссылку на «акцию» друзьям и оставить личные данные для «доставки», либо заплатить 1 рубль, указав данные банковской карты. Само собой, никакого выигрыша они не получают, а деньги с карты могут пропасть.

Конечно, в период праздников хочется верить только в хорошее, а ещё делиться с друзьями полезной информацией и приятными розыгрышами. Но рекомендуем не портить праздник ни себе, ни близким, оставаться бдительными и помнить, что чудеса хоть и бывают, но, скорее всего, не в рассылках мессенджеров. Ольга Свистунова, контент-аналитик «Лаборатории Касперского»

Эксперты отмечают, что нужно быть осторожными с такими рассылками и сначала проверять данные на официальных сайтах.