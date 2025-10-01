«ВКонтакте» запустила «шопсы» — посты с товарами и прямой оплатой внутри соцсети

Во «ВКонтакте» появилась новая функция — «шопсы», то есть публикации с карточками товаров. Пользователи могут размещаться в постах, «клипах», «историях», прямых эфирах и длинных видео. Покупка проходит через мини-приложение Ozon.

Для авторов «шопсы» стали отдельным инструментом монетизации. В рамках реферальной программы они получают процент с каждой продажи. Первым партнёром выступает Ozon: продавцы на площадке сами назначают размер вознаграждения, а блогеры могут выбрать товары через каталог VK AdBlogger.

Ozon уже интегрирован во «ВКонтакте» с 2024 года — товары маркетплейса доступны в ленте, сообществах и разделе «VK Маркет». Теперь же они получили отдельный формат, который объединяет контент и покупки в одной публикации.