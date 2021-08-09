В Вашингтоне дарят AirPods за прохождение вакцинации от COVID-19

Власти по всему миру, идут на различные способы, чтобы повлиять на скорость вакцинации среди населения. Так стало известно, что в Вашингтоне учениках старше 17 лет, будут дарить AirPods, подарочные карты или стипендию в размере $25 тыс. Об этом лично объявил мэр Вашингтона Мюриэл Баузер.

Starting today at 10 am, DC youth (12-17) who get vaccinated at:



📍Brookland MS

📍Sousa MS

📍Johnson MS



Will receive AirPods with their first shot and a chance to win a:



💸$25,000 scholarship

📱iPad and headphones#TakeTheShotDC pic.twitter.com/BIAH7Hgs7m — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) August 7, 2021

Как сообщает издание The Hill, люди старше 17 лет, прошедшие вакцинацию в Brookland MS, Sousa MS или Johnson MS, получат AirPods с первым уколом и шанс выиграть стипендию в размере $25 тыс. или iPad.

По данным Университета Джона Хопкинса, около 70% жителей округа прошли полный курс вакцинирования, хотя в округе Колумбия наблюдается тенденция к росту числа новых случаев COVID-19.

Округ Колумбия – не единственное место, где раздаются денежные призы и другие подарки тем, кто проходит вакцинацию, поскольку это также происходит в таких штатах, как Мэриленд, Мичиган и Огайо.

В течение последних нескольких недель в некоторых городах США начали заново вводить требования о ношении масок в общественных местах.