В Steam началась распродажа серии Need for Speed

В Steam началась распродажа легендарных гонок от издательства Electronic Arts. По хорошей цене можно взять игры серии Need For Speed, а размер скидки доходит до 70%.
- Need for Speed Heat Deluxe Edition — 1 199 рублей (обычная цена 3 999);
- Need for Speed Deluxe Edition — 489 рублей (обычная цена 1 399);
- Need for Speed Payback Deluxe Edition — 489 рублей (обычная цена 1 399);
- Need for Speed Rivals Complete Edition — 349 рублей (обычная цена 999);
- Need for Speed Most Wanted — 349 рублей (обычная цена 999);
- Need for Speed: Shift — 349 рублей (обычная цена 999);
- Burnout Paradise Remastered — 349 рублей (обычная цена 999);
- Shift 2 Unleashed — 349 рублей (обычная цена 999);
- Need for Speed Undercover — 149 рублей (обычная цена 299).
Кроме того, можно приобрести набор из 6 частей NFS всего за 2 901 рублей (вместо 9 794).
Распродажа продлится до 18 января.
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