В Steam началась распродажа серии Need for Speed

В Steam началась распродажа легендарных гонок от издательства Electronic Arts. По хорошей цене можно взять игры серии Need For Speed, а размер скидки доходит до 70%.

Need for Speed Heat Deluxe Edition — 1 199 рублей (обычная цена 3 999);

Need for Speed Deluxe Edition — 489 рублей (обычная цена 1 399);

Need for Speed Payback Deluxe Edition — 489 рублей (обычная цена 1 399);

Need for Speed Rivals Complete Edition — 349 рублей (обычная цена 999);

Need for Speed Most Wanted — 349 рублей (обычная цена 999);

Need for Speed: Shift — 349 рублей (обычная цена 999);

Burnout Paradise Remastered — 349 рублей (обычная цена 999);

Shift 2 Unleashed — 349 рублей (обычная цена 999);

Need for Speed Undercover — 149 рублей (обычная цена 299).

Кроме того, можно приобрести набор из 6 частей NFS всего за 2 901 рублей (вместо 9 794).

Распродажа продлится до 18 января.