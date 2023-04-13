В США вышел «умный пистолет» с разблокировкой по отпечаткам пальцев

В США появился первый в мире 9-мм «умный пистолет» от Biofire Technologies, предназначенный для улучшения безопасности при использовании оружия. Он оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев и инфракрасным 3D-распознаванием лица, блокирующим доступ ко всем, кто не внесен в список доверенных лиц.

Разработчики пистолета уверены, что их изделие поможет предотвратить случаи стрельбы в школах, несчастные случаи и самоубийства. Однако, на данный момент нет информации о том, как быстро пользователи смогут добавлять новых доверенных лиц в список, а также о возможных недостатках технологии.

Настраиваемые светодиодные индикаторы показывают, когда пистолет взведен и даже автоматически блокируются, когда он не используется.

Он питается от перезаряжаемой, съемной и долговечной литий-ионной батареи. По данным Biofire, батареи хватает на несколько месяцев при среднем использовании и может непрерывно работать в течение нескольких часов.

Цена умного пистолета составляет $1499 (~122 588 руб.), а массовые продажи ожидаются только в 2024 году. Как показывает опыт, внедрение новых технологий в оружейную промышленность может занять много времени, поэтому пока неизвестно, насколько широко эта новая технология распространится.