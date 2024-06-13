В Ситилинке стартовали продажи смартфонов POCO F6 Pro и F6

Новые смартфоны POCO F6 Pro и F6 появились в магазинах Ситилинк. Они получили значительное увеличение производительности, а также возможности, которые подойдут для игровых баталий.

POCO F6 Pro обладает мощным чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, большим AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и основной камерой с главным модулем на 50 Мп.

POCO F6 Pro

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, а зарядка до 100% занимает около 19 минут благодаря функции умной зарядки HyperCharge мощностью 120 Вт.

POCO F6

Младшая версия, POCO F6, оснащена процессором Snapdragon 8s Gen 3, игровой оптимизацией WildBoost 3.0 и технологией охлаждения LiquidCool 4.0. Также устройство имеет оптическую стабилизацию изображения (OIS) и электронную стабилизацию (EIS), что теперь является стандартом серии F.

Цены POCO F6 Pro

POCO F6 Pro в версии 12/256 Гб встроенной памяти — 52 990 рублей

POCO F6 Pro в версии 12/512 Гб встроенной памяти — 57 990 рублей

POCO F6 Pro в версии 16 Гб/1 Тб встроенной памяти — 67 990 рублей

Цены POCO F6

POCO F6 в версии 8/256 Гб встроенной памяти — 38 990 рублей

POCO F6 в версии 12/512 Гб встроенной памяти — 41 990 рублей