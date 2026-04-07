Google представила специальный Pixel 10a с эксклюзивным дизайном

Смартфон получил новый цвет, специальное оформление системы и расширенный комплект поставки.
Редакция The GEEK сегодня в 10:34

Google анонсировала специальную версию Pixel 10a, выпущенную к 10-летию серии Pixel. Лимитированная модель отличается не только оформлением, но и самой концепцией релиза.

Новинка создана совместно с японской компанией Heralbony, которая работает с художниками с ограниченными возможностями и помогает интегрировать их творчество в коммерческие продукты. Именно с этим сотрудничеством связана идея устройства и его визуальный стиль.

Главной особенностью лимитированной версии стал новый цвет Isai Blue. Помимо дополнительного оттенка, смартфон получил эксклюзивные темы оформления, созданные вместе с японскими художниками. В них входят специальные обои и наборы иконок для приложений.

Изменения затронули и комплект поставки. Вместе со смартфоном покупатели получат набор наклеек и синий защитный чехол.

Лимитированный Pixel 10a будет продаваться только в Японии. Версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти оценена в 94 900 иен. По цене она не отличается от стандартных вариантов этой модели.

