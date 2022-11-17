В «Ростелекоме» хотят выпустить линейку устройств на базе ОС «Аврора»

В «Ростелекоме» подготовили проект развития ОС «Аврора» и создания национальной мобильной экосистемы. Документ передали в подразделение Минцифры.

Идея состоит в том, чтобы начать выпуск линейки смартфонов и планшетов на базе ОС «Аврора» для бизнеса, госсектора и граждан. Планируется произвести 70 млн устройств. Для популяризации в госкорпорации хотят запустить федеральный проект «Социальный телефон», в рамках которого предлагается выдавать отечественные телефоны социально уязвимым слоям населения.

На проект потребуется 480 миллиардов рублей до 2030 года. Деньги планируется взять из бюджета. Сама инициатива, как утверждается, уже одобрена правительством, хотя пока неясно, будет ли финансирование.

В самом «Ростелекоме» говорят, что проект нужен из-за «угрозы отключения организаций и граждан России от мобильных экосистем Google и Apple, а также исчезновения из официальных магазинов важных российских приложений и сервисов».

Пока сложно сказать, насколько получится внедрить новую систему, ведь под «Аврору» почти нет типичных приложений.