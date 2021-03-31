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Новости

Samsung установила приложения «Яндекса» на смартфоны, причём удалить их нельзя

Компания Samsung начала разворачивать обновление прошивки для смартфонов российских пользователей. Как сообщается, там появились «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить.

В описании к патчу компания ссылается на закон, который вступает в силу завтра, 1 апреля. Компания заявила, что приложения не обязательно устанавливать смартфоны, которые уже куплены, однако ПО обновляется для всего модельного ряда. Это касается линейки A и некоторых флагманов.

При этом компания заявила, что большинство софта можно удалить, а у остального — убрать иконки с рабочего стола. Также отмечается, что иконки представляю собой ссылки для автоматической загрузки полной версии программы. Если пользователи не хотят задействовать именно их, то их просто нужно убрать.

  • Яндекс

А в «Яндексе» рассказали, что производители сами определяют методику предустановки. Можно загружать приложения сразу в память, оставлять только иконку или выводить запрос при активации смартфона.

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Источник:
Коммерсант, Twitter
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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