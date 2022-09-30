В России готовят мобильную ОС с поддержкой приложений Android

Российская компания «Ред софт» планирует выпустить мобильную операционную систему — она будет называться «Ред ОС М». Сейчас у компании есть дистрибутив Linux под названием «Ред ОС». К слову, ранее эту систему уже начали продавать в магазинах.

Как заявил заместитель генерального директора компании Рустам Рустамов, особенностью системы станет поддержка приложений для Android. Новая ОС предназначена для госсектора и корпоративных сотрудников, а также для обычных пользователей. В пресс-службе заявили, что постараются сделать её универсальной, адаптировав под потребности разных категорий пользователей.

При этом Рустамов заявил, что прототип системы уже показали на форуме «Армия-2022», где она была установлена на планшете. При этом пока неизвестны сроки релиза и поддерживаемые модели планшетов и смартфонов.

Отметим, что в России уже есть ОС «Аврора, однако она так и не добралась до широких масс.

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