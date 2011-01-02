В России вышли наушники HUAWEI FreeBuds Pro с динамическим шумоподавлением

В России появились флагманские беспроводные наушники FreeBuds Pro от HUAWEI. Новинка обладает интеллектуальной динамической системой шумоподавления, а также продолжительным временем работы без подзарядки.

По словам производителя они применили инновационную технологию в новых наушниках. Например, регулируемая динамическая подвеска между динамиком и 11-миллиметровым динамическим драйвером. Технология позволяет стабилизировать акустическую систему наушника, уменьшать вибрации для обеспечения чёткого и чистого звука. Также используется динамическая подстройки эквалайзера, которая автоматически оптимизирует звук в зависимости от условий использования.

Система имеет сдвоенные микрофоны, расположенные внутри и снаружи каждого вкладыша, которые фиксируют характер окружающего шума, позволяя наушникам автоматически переключаться между тремя режимами шумоподавления: «усиленным», «комфортным» и «общим», для улучшения восприятия звука.

Наушники имеют частоту дискретизации 48 кГц, а диапазон воспроизводимых частот составляет до 20 кГц. Это обеспечивает захват звука в любых частотах в рамках диапазона слухового восприятия человека.

При включённой функции активного шумоподавления продолжительность работы от батареи составляет 3,5 часа. При отключенном шумоподавлении одна зарядка позволяет использовать наушники до 7 часов в режиме прослушивания музыки и до 30 часов с зарядным чехлом. Включить и выключить активное шумоподавление можно касанием ножки наушника. Устройство начинает автоматически заряжаться в зарядном чехле, который поддерживает проводную и беспроводную зарядку. При проводной зарядке наушников в течение 10 минут заряд увеличивается на 30%, а при беспроводной на 18%.

Устройство поступит в продажу 24 октября по цене 14 990 рублей.