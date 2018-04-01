В России вышел vivo V17 в новом цвете
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Новости

В России вышел vivo V17 в новом цвете

Vivo объявляет о старте продаж популярного смартфона vivo V17 в новом цвете – «Сияющая ночь».

Кроме того, с 4 февраля 2020 года каждый покупатель сможет приобрести смартфон по новой цене 19 990 рублей в официальном интернет-магазине vivo.

Vivo V17

На V17 в цветах «Облачная лазурь» и «Синий туман» также действует акция при покупке по специальному промокоду.

Также компания vivo объявила о старте скидок на популярные модели в официальном интернет-магазине.

Стоимость модели vivo V17 Neo составит 15 990 рублей (вместо 19 990 рублей); смартфона vivo Y19 – 13 990 рублей (вместо 14 990 рублей), vivo Y12 – 9 990 рублей (вместо 11 990 рублей) с наушниками XE160 в подарок.

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