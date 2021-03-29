В России выпущены iPhone 12 Pro для фанатов Mortal Kombat

Известный российский бренд Caviar представил новую коллекцию iPhone 12 Pro. Эта линейка относится к серии игр Mortal Kombat. В неё входят версии iPhone 12 Pro Scorpion, iPhone 12 Pro Shao Kahn и iPhone 12 Pro Shang Tsung.

Как понятно из названий, они посвящены соответственно Скорпиону, Шао Кану и Шанг Цунгу — трио самых известных бойцов в серии.

Новинки получили корпусы из титана и других материалов. Цены начинаются от 369 тысяч рублей за «Скорпиона» и вплоть до 419 тысяч рублей за «Шанг Цунга».

В техническом плане эти смартфоны ничем не отличаются от обычных. И потому довольно странно видеть такую цену на них. Не факт, что среди людей, которые могут себе позволит такие покупки, есть много фанатов Mortal Kombat.

Впрочем, скоро выходит новый фильм по этой вселенной, так что не исключено, что компания рассчитывает именно на ажиотаж вокруг него.