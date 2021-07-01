Oukitel C21 Pro получил дизайн iPhone 12 Pro

Китайская компания Oukitel представила смартфон Oukitel C21 Pro, который внешне почти полностью копирует iPhone 12 Pro. Во всяком случае, это касается тыльной стороны. Также похожи плоские грани рамки по периметру.

Зато спереди новинка отличается — там есть врезанная в экран камера. Но если смартфон в чехле — его можно спутать с iPhone 12 Pro.

Внутри установлен процессор MediaTek MT6762D. Есть экран на 6,39 дюйма с разрешением 1560 x 720 точек и соотношением сторон 19,5:9. Объёмы оперативной и постоянной памяти составляют 4 и 64 Гб, также есть поддержка карты памяти MicroSD ёмкостью до 256 ГБ.

Основная камера получила модули на 21, 2 и 0,3 МП. Есть аккумулятор ёмкостью 4000 мА•ч, которого хватает на 10 часов в режиме разговора и до 360 часов в режиме ожидания.

Из современных функций поддерживается распознавания по лицам, сканер отпечатка на боковой панели, а также навигационные системы GPS + ГЛОНАСС + Beidou + Galileo. Цена вопроса — 95 долларов.

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