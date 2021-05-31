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Новости

iPhone 12 Pro вытащили из реки с помощью MagSafe

Курьёзный случай произошёл в Берлине, где местный житель обнаружил новое применение линейке аксессуаров MagSafe. Вместо зарядки он задействовал систему, чтобы вытащить из канала с водой свой смартфон. Об этом сообщили в Twitter.

Как оказалось, друг пользователя нечаянно уронил смартфон в воду. После этого его сначала попыталась найти, обшаривая дно. Однако удалось найти только консоль Nintendo Switch.

После этого друзья использовали импровизированную удочку с магнитом на конце лески. То позволило найти и поднять iPhone 12 Pro.

Самое интересное, что устройство оказалось не только полностью рабочим, но и почти полностью заряженным, хотя «купался» смартфон несколько часов.

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Источник:
Phone Arena, Twitter
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