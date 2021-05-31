iPhone 12 Pro вытащили из реки с помощью MagSafe

Курьёзный случай произошёл в Берлине, где местный житель обнаружил новое применение линейке аксессуаров MagSafe. Вместо зарядки он задействовал систему, чтобы вытащить из канала с водой свой смартфон. Об этом сообщили в Twitter.

We built a magnetic fishing rod and catched it!!!!! MagSafe ftw pic.twitter.com/M4g4RTLZxF — Frederik Riedel 🐻‍❄️ (@frederikRiedel) May 30, 2021

Как оказалось, друг пользователя нечаянно уронил смартфон в воду. После этого его сначала попыталась найти, обшаривая дно. Однако удалось найти только консоль Nintendo Switch.

После этого друзья использовали импровизированную удочку с магнитом на конце лески. То позволило найти и поднять iPhone 12 Pro.

Самое интересное, что устройство оказалось не только полностью рабочим, но и почти полностью заряженным, хотя «купался» смартфон несколько часов.

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