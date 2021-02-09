В России стартуют продажи realme Watch S с круглым экраном

Китайский бренд realme запускает в России продажи умных часов realme Watch S. Это вторая модель с круглым экраном.

Новинка входит в экосистему realme. Она оснащена дисплеем диагональю 1,3 дюйма с высоким разрешением 360 x 360 пикселей и автоматической регулировкой яркости. Часы поддерживают 16 режимов тренировок, отслеживают пульс и уровень кислорода в крови.

Есть более сотни циферблатов, а корпус выполнен из прочного и легкого алюминиевого сплава 6063. Часы весят всего 48 грамм. Они облажают защитой от воды и пыли по стандарту IP68, экран защищён стеклом 2.5D Corning Gorilla Glass с закруглёнными краями и олеофобным покрытием. Ремешки выполнены из жидкого силикона.

Внутри установлен аккумулятор на 390 мАч, чего хватает на работу сроком до 15 дней. realme Watch S могут автоматически разблокировать телефон при приближении к нему, могут удаленно управлять музыкальным плеером и камерой на смартфоне, отображать информацию о вызове, принимать и отклонять звонки, получать умные уведомления.

Часы поступят в продажу в чёрном цвете по цене 7 490 рублей и будут доступны онлайн и в рознице. До 8 марта будет действовать специальная цена 6 740 руб. В комплекте с устройством поставляется беспроводная магнитная зарядка.