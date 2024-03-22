В России стартовали продажи обновлённых HONOR MagicBook X 14 Pro и MagicBook X 16 Pro

В России стартовали продажи ноутбуков от HONOR модельного ряда 2024 года – MagicBook X 14 Pro и MagicBook X 16 Pro.

Среди ключевых особенностей устройств — экраны HONOR FullView с диагональю 14 и 16 дюймов, процессоры Intel Core 13-го поколения, аккумуляторы емкостью 60 Вт·ч, которые держат заряд на протяжении суток, и опция расширения памяти за счет установки дополнительного SSD на 1 ТБ.

HONOR MagicBook X 16 Pro

Оба ноутбука получили антибликовые IPS-экраны с яркостью до 300 нит, разрешением 1920×1200 пикселей (16:10) и цветовым охватом 100% палитры sRGB. Безопасность для зрения подтверждена сертификатом TÜV Rheinland. Она обеспечивается в том числе новой технологией «Динамическая яркость».

Производительность HONOR MagicBook X 14 Pro и HONOR MagicBook X 16 Pro обеспечивается современным процессором Intel Core i5-13420H (до 4,6 ГГц). «Под капотом» ноутбуков SSD-накопители на 512 ГБ, а также до 16 ГБ оперативной памяти.

HONOR MagicBook X 14 Pro

Устройства также предлагают ряд интеллектуальных функций для улучшения пользовательского опыта, включая HONOR Share для обмена файлами между гаджетами бренда и функцию «Мультиэкран», позволяющую одновременно работать с несколькими приложениями на экране ноутбука.

Цены на новинки следующие:

HONOR MagicBook X 14 Pro (8/512 ГБ) – 81990 рублей

HONOR MagicBook X 14 Pro (16/512 ГБ) – 89990 рублей

HONOR MagicBook X 16 Pro (8/512 ГБ) – 84990 рублей

HONOR MagicBook X 16 Pro (16/512 ГБ) – 92990 рублей