В России стартовали продажи Huawei P40

HUAWEI объявила о начале продаж флагманской серии смартфонов HUAWEI P40. Устройства появятся в открытой продаже в фирменных магазинах HUAWEI и магазинах-партнёрах компании. По итогам предзаказа в России наиболее востребованным стал новый мерцающий серебристый цвет.

Отличительной особенностью флагманской серии HUAWEI P40 является усовершенствованная система камеры Leica, состоящей из трёх (HUAWEI P40) или четырёх (HUAWEI P40 Pro) фотомодулей. Основная камера HUAWEI P40 обеспечивает высокое качество съёмки благодаря сверхширокоугольному, широкоугольному и длиннофокусному модулям.

Модель HUAWEI P40 Pro дополнительно получила кинообъектив для съёмки видео в формате 4K и 3D-модуль для определения глубины сцены. Кроме того, с помощью HUAWEI P40 Pro можно запечатлевать удалённые объекты благодаря 5-кратному оптическому, 10-кратному гибридному и 50-кратному цифровому зуму. В серии HUAWEI P40 впервые представлена функция HUAWEI Golden Snap, которая с помощью интеллектуального алгоритма выбирает лучший кадр из серии.

Модель HUAWEI P40 Pro оснащена фронтальной камерой 32 МП и объективом с инфракрасным датчиком для определения глубины сцены, которые обеспечивают работу автофокуса и имитацию эффекта боке. Благодаря инфракрасному датчику биометрическая разблокировка по лицу работает независимо от условий освещения.

Все смартфоны серии HUAWEI P40 построены на базе процессора Kirin 990 5G. Устройства отличаются компактностью и стильным дизайном. Модель HUAWEI P40 Pro получила дисплей с частотой обновления 90 Гц, управляемый усовершенствованными графическими модулями.

На смартфоны серии HUAWEI P40 предустановлен фирменный магазин приложений HUAWEI AppGallery. На новых флагманах стал доступен сервис бесконтактной оплаты Кошелёк Pay. Пользователи смогут загрузить в приложение «Кошелёк» карты MasterCard 40 банков-партнеров, включая ВТБ, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Тинькофф, Открытие, Россельхозбанк и других. Оплата будет совершаться в одно касание с использованием технологии NFC.

На российском рынке HUAWEI P40 Pro и HUAWEI P40 доступны в мерцающем серебристом и черном цветах, в дальнейшем версия P40 Pro появится в насыщенном синем цвете.

Рекомендованная розничная цена HUAWEI P40 Pro составляет 69 999 рублей, HUAWEI P40 – 49 999 рублей без учета акций и специальных предложений. При покупке HUAWEI P40 Pro на официальном сайте интернет-магазина пользователи смогут получить в подарок беспроводное зарядное устройство HUAWEI.