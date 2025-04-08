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В России стартовали предзаказы на Nintendo Switch 2 за 60 000 рублей

В полтора раза дороже рекомендованной цены.

Российские магазины начали собирать предварительные заказы на новую портативную игровую консоль Nintendo Switch 2. Цена — в лучших традициях российских ретейлеров — 60 000 рублей при рекомендованных $450 (~38 700 рублей).

По крайней мере именно такие ценники установила сеть «М.Видео-Эльдорадо». Доставку Nintendo Switch 2 обещают 17 июня — спустя почти две недели после старта официальных продаж.

Платформа CDEK.Shopping пока не раскрывает итоговую стоимость консоли. В настоящее время на странице с предзаказом Nintendo Switch 2 значится только предоплата в размере 22 400 рублей. Итоговая стоимость будет предложена за вычетом аванса.

Подробнее о новой Nintendo Switch 2 читайте в нашем материале.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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