В России создадут ещё одну мобильную ОС на базе Android

Российская компания «Аквариус», занимающаяся производством ИТ-оборудования, начала разработку собственной операционной системы на основе открытого кода AOSP (Android Open Source Project). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди разработчиков.

ОС разрабатывается для использования в государственных учреждениях, а также среди коммерческих партнёров. Установить её можно будет не только на смартфоны, но и планшеты.

При этом операционная система не является полностью российской разработкой, учитывая связь AOSP с компанией Google, которая выполняет определённые требования правительства США, включая санкции.

Несмотря на это, как сообщает «Ъ», компания стремится в дальнейшем включить своё ПО в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры.