В России принимают предзаказы на деревянный iPhone 12

Российская компания Caviar уже давно известна своими эксклюзивными телефонами с золотом и драгоценными камнями в оформлении. И вот там презентовали iPhone 12 Pro Apple 1 Edition, задняя часть которой стилизована под самый первый персональный компьютер компании.

Новинка получила корпус из натурального дерева и фрагменты материнской платы с компьютера Apple 1. Учитывая, что таких ПК было всего 200, это впечатляет. А ещё на задней панели есть запись программы, которая выводит знаменитую фразу Hello World.

Компания Caviar выпустит всего 9 единиц в рамках линейки. Это соответствует количеству серий персональных компьютеров Apple. Речь идёт о старшей модели за 499 000 рублей.

Также будет более простая iPhone 12 Pro Apple 1 Light с ценником 349 000 рублей, но на задней панели нет крупных элементов материнской платы — лишь небольшие осколки.