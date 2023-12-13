В России представят «антишпионский» аналог Telegram – «РОСА Мессенджер»

Компания НТЦ ИТ РОСА занимается разработкой отечественного аналога Telegram – платформы для коммуникаций «РОСА Мессенджер», которая будет защищена шифрованием и программой идентификации.

Новое приложение будет интегрировано в систему мобильного телефона Р-ФОН, который дебютирует вместе с операционной системой «РОСА Мобайл» уже на следующей неделе. Презентация запланирована на 18 декабря в Москве.

«РОСА Мессенджер» разработан с учетом потребностей как обычных пользователей, так и частного бизнеса и государственных организаций. Разработчики подчеркивают, что их продукт не является копией Telegram, а представляет собой «уникальный продукт» со схожим функционалом.

В следующем году планируется распространить мессенджер на другие мобильные устройства и компьютеры. На первом этапе он будет доступен только для устройств, работающих на операционной системе РОСА «Хром» семейства Linux.