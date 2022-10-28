В России появились PlayStation 5 с сертификатами «Ростеста»

В российской рознице появились консоли PlayStation 5, сертифицированные «Ростестом». Они доступна на площадках Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет». При этом говорится о разных версиях — вероятно, как дисковые, так и цифровые.

При этом в Wildberries говорят, что это старые поставки — консоли успели завести до начала действия санкций. Также там есть версии, которые завезли по параллельному импорту.

В пресс-службе Ozon заявили, что консоли есть у нескольких продавцов, а в Techline24 отметили, что у них представлены консоли, сертифицированы «Ростестом», причём «это недавняя поставка».

Наконец, в «Яндекс Маркете» подтвердили, что консоли пользуются стабильным спросом, хотя и не уточнили канал поставок.

Отметим, что Sony на данный момент не завозит консоли официально, однако это могли сделать партнёры компании. А наличие сертификации «Ростеста» означает, что устройство предназначено для продажи в России и может обслуживаться в сервисных центрах страны.

Цены варьируются от 55 200 и вплоть до 59 999 рублей. В этот диапазон попадают как версии с дисководом, так и без него.