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Новости

В России открылся первый магазин Xiaomi в аэропорту

Компания Xiaomi открыла первый офлайн-магазина в России, который расположился в зоне вылета аэропорта Храброво в Калининграде. Примечательным эту торговую точку делает не только то, что это самый западный магазин Xiaomi в России, но и то, что речь идет о единственном за пределами Китая официальном магазине компании, расположенном на территории аэропорта.

Как и в других магазинах, покупатели офлайн-магазинов Xiaomi смогут опробовать стендовые образцы техники перед приобретением и принять решение о покупке.

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Источник:
Xioami
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