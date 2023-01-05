В России начнут продавать диски с обновлённой версией «Ведьмака 3»

«М.Видео» скоро начнёт продавать в России диски с обновлённой версией «Ведьмака 3: Дикая Охота». Игра будет доступна для консолей Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Физические копии можно будет приобрести в «М.Видео» через несколько недель после официального релиза, который ожидается 26 января. Ориентировочный срок появления в России — февраль 2023 года.

Цена дискового издания для РФ пока неизвестна. Например, в Польше стоимость составит около 160 злотых (около 2650 рублей). Кроме того, физическое издание будет оснащаться диском с игрой, различными стикерами и картой мира.