В России представили Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite

Компания Samsung представила новые планшеты: флагманскую модель Galaxy Tab S7 FE с большим дисплеем, а также Galaxy Tab A7 Lite, компактный и удобный для использования на ходу.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S7 FE – это устройство премиум-класса. Планшет оснащен большим 12,4-дюймовым дисплеем, который подходит для развлечений, продуктивной работы и творчества.

В комплекте с планшетом поставляется электронное перо S Pen, благодаря которому можно максимально эффективно использовать всю площадь экрана устройства и быстрее выполнять повседневные задачи.

Galaxy Tab S7 FE получил ту же металлическую отделку, что и планшеты Tab S7. Устройство представлено в четырех эффектных цветах: черный, серебро, розовое золото и зеленый.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A7 Lite – доступное мобильное устройство. Планшет с 8,7-дюймовым экраном и прочным металлическим корпусом удобно носить с собой. Тонкая рамка и два динамика с Dolby Atmos позволяют.

Хранилище планшета составляет до 64 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью карты MicroSD. Емкий аккумулятор и быстрая зарядка мощностью 15 Вт. Планшет получил металлический корпус с тонкой рамкой и доступен в двух цветах – темно-серый и серебро.

Доступность

Samsung Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite можно будет приобрести в России с 10 июня 2021 года в фирменных магазинах бренда, официальном интернет-магазине Samsung, а также у партнеров компании.

Samsung Galaxy Tab S7 FE будет доступен по рекомендованной цене 49 990 рублей за версию 64 ГБ LTE и 54 990 рублей за версию 128 ГБ LTE. Samsung Galaxy Tab A7 Lite будет доступен по рекомендованной цене 12 990 рублей за версию 32 ГБ Wi–Fi и 14 990 рублей за версию 32 ГБ LTE, а также 14 990 рублей за версию 64 ГБ Wi–Fi и 16 990 рублей за версию 64 ГБ с LTE.

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