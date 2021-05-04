В России начались продажи браслета Honor Band 6

Представленный Honor Band 6 ещё в ноябре 2020 года, добрался наконец-то до российского рынка. Изначально модель продавалась только в Китае, а в марте появилась в Европе по цене 49 евро.

Браслет выделяется 1,47 дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 194 x 368 точек, мониторингом уровня кислорода в крови, 10 спортивными режимами и временем автономной работы до 14 дней. Соединение со смартфоном происходит через Bluetooth 5.0.

В России новинку можно приобрести за 4490 рублей в сером, чёрном и розовом цветовых решениях.

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