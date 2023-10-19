В России МТС запустил программу, которая предоставит до 12 мес. бесплатной связи

Оператор МТС для жителей России запустил новую программу, в рамках которой новые абоненты смогут не платить за услуги сотовой связи сроком от 3 до 12 месяцев.

Чтобы принять участие в программе, необходимо купить смартфон стоимостью от 10 тысяч рублей в любом магазине МТС или на официальном сайте оператора и подключить тарифный план «МТС Больше». Кроме этого, при покупке смартфона онлайн клиенты получат двойной кэшбек.

Согласно условиям программы, при оформлении тарифного плана «МТС Больше» и покупке смартфона стоимостью от 10 до 35 тыс. рублей оператор предоставляет 3 месяца бесплатной мобильной связи. Если купить смартфон по цене от 35 тыс. до 80 тыс. рублей, то будет предоставлено 6 месяцев бесплатной связи, а в случае приобретения смартфона дороже 80 тыс. рублей, оператор оформит 12 месяцев бесплатной связи.

Новая программа уже запущена и действует во всех регионах России, где присутствует оператор МТС.