В России колледжи начнут готовить разработчиков компьютерных игр

Минпросвещения РФ разработало стандарт образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 09.02.10 «Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности».

Из документа следует, что обучение будет проводиться очно, но образовательная организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Что касается сроков получения образования, то они составляют: на базе среднего общего образования (11 классов) – 2 года 10 месяцев; на базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 10 месяцев.

В рамках данной образовательной программы студенты научатся разрабатывать программные компоненты, интерфейсы для пользователей, проводить тестирование информационных систем, работать с 3D-моделированием и визуализацией, а также создавать приложения с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности, включая компьютерные игры и мультимедиа приложения.