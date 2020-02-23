В новом Tony Hawk’s Pro Skater скейтеров состарят на 20 лет
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Новости

В новом Tony Hawk’s Pro Skater скейтеров состарят на 20 лет

В недавно анонсированном ремастере двух частей Tony Hawk’s Pro Skater главным скейтерами прибавят сверху 20 лет. Таким интересным образом решили поступить разработчики, а всё для реалистичности.

Например, возраст скейтеров в игре будет от 42 до 55 лет. Сейчас легендарному Тони Хоуку 52 года. В обновленной игре появятся Эндрю Рейнольдс, Родни Маллен, Стив Кабальеро, Элисса Стимер и Чед Муска.

Tony Hawk’s Pro Skater 1

Первая часть Tony Hawk’s Pro Skater дебютировала в 1999 году. Ремастер Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 выйдет 4 сентября текущего года на PC, Xbox One и PlayStation 4.

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