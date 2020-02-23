Два ремастера Tony Hawk’s Pro Skater выйдут в сентябре



Activision анонсировала выход ремастера Tony Hawk’s Pro Skater. В игру войдут первые две части. За разработку отвечает студия Vicarious Visions, которая работала над ремейком Crash Bandicoot.

Игра обещает множество оригинальных саундтреков, классический геймплей и всем знакомые локации. Также появится многопользовательский режим с классическим разделением экрана и мультиплеер.

Пользователь сможет создавать собственного героя, а также собрать собственную карту для катания.

Tony Hawk’s Pro Skater выйдет 4 сентября на PS4, Xbox One и PC.