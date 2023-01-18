В продаже появился игровой 2K-монитор ASUS ROG Swift PG27AQN за 1600 евро

С момента анонса ROG Swift PG27AQN на CES 2022 прошел год и компания только сейчас смогла вывести в продажу 27-дюймовой IPS-монитор с разрешением QHD.

Новинка оснащается восьмибитной матрицей Fast IPS производства AU Optitronics. Разрешение дисплея 2560×1440 точек, частота дисплея 360 Гц, а время отклика всего 1 мс. Типичная яркость — 400 нит, пиковая — 600 нит. Статическая контрастность составляет 1000:1. Также устройство получило сертификат VESA DiasplayHDR 600.

За устранение разрывов в изображении отвечает модуль NVIDIA G-Sync, а за уменьшение задержки работы мышки технология NVIDIA Reflex Analyzer.

В мониторе есть два USB 3.2, три HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и аудиовыходом на 3,5 мм.

Стоимость монитора ASUS ROG Swift PG27AQN в Европе составляет 1600 евро (около 118 800 рублей).