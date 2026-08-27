Каждый второй монитор в России теперь 27-дюймовый
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Каждый второй монитор в России теперь 27-дюймовый

При этом покупатели стали заметно чаще выбирать QHD и модели дешевле 9 тысяч рублей.
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Редакция The GEEK сегодня в 10:48
Каждый второй монитор в России теперь 27-дюймовый

Российский рынок мониторов постепенно переходит на более крупные экраны и высокое разрешение. По данным «М.Видео», в первом полугодии 2026 года на модели с диагональю 27 дюймов пришлось 49,5% продаж против 45% годом ранее.

Одновременно растет популярность QHD. Доля мониторов с разрешением 2560×1440 увеличилась с 25,8% до 33,6%. Таким образом, уже примерно каждый третий продаваемый монитор в России получил QHD-экран. Доля Full HD за тот же период сократилась с 70,7% до 62,1%, а 4K выросла с 2,1% до 2,8%.

При этом россияне стали экономить на покупке мониторов. Доля моделей дешевле 9 тысяч рублей выросла с 19,7% до 30,5%. В целом устройства стоимостью до 12 тысяч рублей теперь занимают 54,7% рынка против 45% годом ранее.

За январь–июнь в России продали около 1,4 млн мониторов на 20,2 млрд рублей. Количество проданных устройств сократилось всего на 2,9%, однако в деньгах рынок просел сразу на 10,7%. Годом ранее продажи составляли 1,44 млн устройств на 22,3 млрд рублей.

В «М.Видео» связывают такую динамику с тем, что характеристики, раньше встречавшиеся преимущественно в дорогих моделях, постепенно переходят в доступный сегмент. В компании также отмечают распространение экранов с частотой 144 Гц, а среди игровых моделей все чаще встречаются варианты на 200 Гц и выше.

Самым продаваемым брендом в штуках по итогам полугодия стала MSI, следом расположились Xiaomi и Redmi. По выручке первые два места также заняли MSI и Xiaomi, третье досталось Samsung.

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