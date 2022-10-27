В приложении «Умный Дом с Алисой» появилась камера

Яндекс запустил поддержку камер домашнего наблюдения из приложения «Умный Дом с Алисой». Изображение с камер будет транслировать на устройство, которое работает с Модулем, умным телевизором Яндекса с Алисой или партнерским телевизором на платформе Яндекс ТВ.

Для запуска новой опции нужно отдать команду. Например, если сказать «Алиса, покажи видео с камеры в гостиной», виртуальный помощник выведет картинку на большой экран.

Новая опция уже доступна в приложении «Умный Дом с Алисой».