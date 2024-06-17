В Китае за день распродали компактную Zephyr GeForce RTX 4070

Китайский бренд Zephyr представил компактную версию видеокарты GeForce RTX 4070, которая отличается наличием всего одного вентилятора. Самое то для ITX-сборок и любителей минимализма. Только вот вся партия разошлась в первый же день — следующие поставки будут не раньше середины июля.

Габариты видеокарты Zephyr GeForce RTX 4070 ITX поражают — устройство занимает два слота расширения и ограничивается размерами 172×123×42 мм. При этом у модели имеется 8-контактный разъем питания, а собрана она на базе кастомной планы с GPU AD104-250 и 12 ГБ памяти GDDR6X. Дополнительного разгона из коробки нет.

Несмотря на наличие только одного вентилятора, система охлаждения обходит некоторых конкурентов. Если точнее, температура GPU в среднем ниже на 8 градусов, а температура памяти — на все 10. И это при скорости вращения до 2400 оборотов в минуту.

А вот в тестах 3DMark новинка ничем не выделяется и демонстрирует показатель в 4442 балла в сценарии Speed Way. Для сравнения, классическая RTX 4070 показывает 4450 баллов.