В Китае выпустили «iPhone 13» на Android за $70

В Китае выпустили новый Android-смартфон, внешне очень похожий на iPhone 13. Новинка называется LeEco Y1 Pro+ и стоит в базовой комплекции всего 70 долларов.

Смартфон получил процессор Unisoc Tiger T610, экран IPS с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 1560 х 720 пикселей, фронтальную камеру на 5 МП и одинарную основную на 8 МП, хотя она выглядит как сдвоенная.

Новинка получила батарею на 4000 мА·ч с 10-ваттной зарядкой. Толщина новинки составляет 9,5 мм, вес — 195 грамм.

Цены составляют: 4/64 ГБ — 70 долларов, 4/128 ГБ — 85 долларов, 4/256 ГБ — 100 долларов.