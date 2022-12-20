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В Китае начали продавать квантовые компьютеры SpinQ всем желающим

Китайская компания SpinQ Technology выпустила новую линейку компьютеров для всех пользователей. Но это не обычные ПК, а квантовые. В списке есть модели Gemini, Gemini Mini и Triangulum, которые отличаются дизайном, вычислительной мощностью и ценником.

Gemini Mini
Gemini
Triangulum

Характеристики версии Mini выглядят так:

  • Число квантовых битов: 2 кубита;
  • Квантовая битовая частота (H): 27±1,5 МГц;
  • Квантовая битовая частота (P): 11±0,5 МГц;
  • Потребляемая мощность: 60 Вт;
  • ПО: CASTOR;
  • Вес: 14 кг

Gemini отличается большими размерами и весом в 44 кг. Там тоже используются 2 кубита. А вот Triangulum оперирует уже 3 кубитами и располагает более широкими настройками.

За Gemini Mini производитель просит $8700, а за Gemini — $40 000. Самая дорогая версия Triangulum обойдётся в $58 000.

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Источник:
techcircle

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