В Китае начали продавать квантовые компьютеры SpinQ всем желающим

Китайская компания SpinQ Technology выпустила новую линейку компьютеров для всех пользователей. Но это не обычные ПК, а квантовые. В списке есть модели Gemini, Gemini Mini и Triangulum, которые отличаются дизайном, вычислительной мощностью и ценником.
Характеристики версии Mini выглядят так:
- Число квантовых битов: 2 кубита;
- Квантовая битовая частота (H): 27±1,5 МГц;
- Квантовая битовая частота (P): 11±0,5 МГц;
- Потребляемая мощность: 60 Вт;
- ПО: CASTOR;
- Вес: 14 кг
Gemini отличается большими размерами и весом в 44 кг. Там тоже используются 2 кубита. А вот Triangulum оперирует уже 3 кубитами и располагает более широкими настройками.
За Gemini Mini производитель просит $8700, а за Gemini — $40 000. Самая дорогая версия Triangulum обойдётся в $58 000.
Комментарии