Новый компьютер Mac Studio оказался не таким технологичным как заявляла Apple

На прошлой неделе Apple представила обновлённый Mac mini и Mac Studio на новых чипах. Как оказалось, гигант из Купертино преподнёс компьютер Mac Studio лучше, чем он есть на самом деле.

В пресс-релизе, опубликованном на прошлой неделе и посвящённом новому Mac Studio с процессорами M5 Max и M5 Ultra, первоначально говорилось, что компьютер оснащён высокоскоростным SSD-накопителем нового поколения — стандарта PCIe Gen 6. Однако, издание MacGeneration заметило, что Apple удалила упоминание PCIe 6.0 из анонса вскоре после его публикации.

В пресс-релизе по-прежнему упоминается, что новый Mac Studio оснащён SSD-накопителем следующего поколения, обеспечивающий до двух раз более высокую скорость хранения данных по сравнению с предыдущим поколением, но больше не упоминается интерфейс PCIe 6.0. Журналисты обратились в Apple за разъяснениями по поводу этих изменений, но компания пока не ответила. Похоже гигант из Купертино просто допустил ошибку в своём пресс-релизе, поскольку гораздо вероятнее, что новый Mac Studio поддерживает стандарт PCIe 5.0.

Кроме этого, уже известно, что 14 и 16-дюймовые модели MacBook Pro с тем же чипом M5 Max, что и в новом Mac Studio, оснащены SSD-накопителями с поддержкой PCIe 5.0, и Apple также для них заявляла о вдвое большей скорости работы SSD. Более того, на рынке пока нет потребительских ПК с SSD-накопителями, поддерживающими интерфейс PCIe 6.0.

Чип M5 Ultra — новейший SoC компании, но, вероятно, он также поддерживает лишь PCIe 5.0, иначе Apple не пришлось бы редактировать свой пресс-релиз о Mac Studio. В целом, похоже, новая версия Mac Studio поддерживает PCIe 5.0, а не PCIe 6.0.