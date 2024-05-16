В KION появилась возможность просмотра фильмов без интернета

Пользователям мобильного приложения KION теперь доступна функция скачивания контента, включая фильмы, сериалы и мультфильмы, для просмотра в офлайн-режиме, без необходимости подключения к интернету. Возможность подходит для ситуаций, когда доступ к сети ограничен, таких как на борту самолета, в поезде или за границей.

Для загрузки фильма, достаточно нажать кнопку «Загрузить» под его описанием. Для сериалов доступна опция «Настройки загрузки», где пользователь может выбрать качество и язык загружаемого контента. Каждая серия сериала загружается отдельно.

Загруженный контент будет доступен для просмотра в разделе «Загрузки» личного кабинета в профиле KION.

В настоящее время для загрузки доступно 90% контента, включая разнообразные жанры и форматы, такие как мелодрамы, боевики, фэнтези и мультфильмы. Среди доступных фильмов и сериалов также есть такие хиты, как «Мастер и Маргарита», «Чебурашка» а также популярные турецкие хиты и корейские дорамы.